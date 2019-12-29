Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому граждане получают право выбирать вариант получения информации о полагающихся им льготах. Документ был опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Получить информацию о льготах, социальных услугах, а также условиях их назначения и предоставления можно будет через портал госуслуг, единый колл-центр ил посетив орган власти.

Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента вице-спикерому Госдумы Ириной Яровой и принят 12 декабря, а 23 декабря — одобрен Советом Федерации.

Ранее в тот же день Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита.

Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Кроме того, станет возможной выдача потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года.