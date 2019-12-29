Президент России Владимир Путин 28 декабря подписал закон, согласно которому в зданиях аэропортов снова появятся места для курения.

Согласно документу, курилки будут представлять собой комнаты с непрозрачными стенами и системой вентиляции, пишет «РИА Новости».

Воспользоваться услугами таких помещений смогут прошедшие регистрацию или следующие транзитом пассажиры.

Запрет на курение в общественных местах ввели в России в 2013 году. Он распространяется на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты.

В ноябре 2017 года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты.

Приняли проект законодатели только в этом декабре. Как ранее писали «Известия», курилки могут снова появиться в воздушных гаванях уже в начале 2020 года, так как во многих аэропортах они сохранились с прежних времен и создавать спецкомнаты заново не нужно.

Посещение курилок будет бесплатным.