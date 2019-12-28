Президент России Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии. Текст документа опубликован на сайте правовой информации в субботу, 28 декабря.

Новый закон устанавливает правовые, организационные, технологические и экономические основы при производстве, обороте и потреблении продукции виноградарства и винодельческой продукции.

Документ вводит в оборот несколько терминов. Например, «вином» будет обозначаться винодельческая продукция с содержанием этилового спирта от 7,5% до 18%, которую изготовили исключительно брожением свежего винограда или виноградного сусла, разрешенная к розничной продаже в России.

Помимо этого, «вином России» будет называться вино, а также крепленые и игристые напитки, которые на 100% были сделаны из винограда, выращенного в России.

Совет Федерации одобрил закон о виноделии 23 декабря. 18 декабря этот законопроект приняла в третьем чтении Госдума. Против документа не высказался ни один депутат.

Закон о виноделии станет базовым для отрасли. Он будет регламентировать условия для ее развития и защищать население от контрафактной продукции.

К субъектам виноделия и виноградарства отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, научные, профессиональные и образовательные организации, которые занимаются производством продукции виноградарства и виноделия, ее первичной и последующей переработкой.

Кроме того, создание отрасли виноградарства и виноделия сыграет серьезную роль в развитии экономики страны за счет новых рабочих мест, импортозамещения и поступления дополнительных доходов в бюджеты Краснодара, Крыма, Севастополя, Ростовской области, Дагестана, Ставрополя, Волгограда и Астрахани.