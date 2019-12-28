Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за перекупку билетов на все виды культурных мероприятий. Документ опубликован в субботу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно регламенту, билеты нельзя будет перепродавать дороже их номинала, также будет запрещено оказывать покупателю сопутствующие услуги, стоимость которых превышает 10% цены билета.

За нарушение установленных норм предполагается штраф для обычных граждан до двукратной цены, указанной в билете, для должностных лиц — до трехкратной, для индивидуальных предпринимателей — до пятикратной цены билета или временное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В августе министр культуры Владимир Мединский заявил, что из-за перекупщиков театры теряют колоссальные средства — спекулянты скупают больше билетов, чем обычно реализуют, поэтому много мест в зале остаются пустыми.

1 сентября в России вступили в силу поправки в закон «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», согласно которым продавать билеты на зрелищные мероприятия имеют право только организации культуры, музеи или уполномоченные ими лица. В первую очередь документ направлен на борьбу со спекулянтами.