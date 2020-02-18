Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет присваивать звания ветерана военной службы тем, кто служил в Крыму и Севастополе на день принятия их в состав России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 18 февраля.

Данный закон распространяется на граждан, имеющих общих стаж более 20 лет в Вооруженных силах СССР, Украины или РФ, награжденных государственными наградами, знаками отличия СССР и России, удостоенные почетных званий СССР или России.

Проект федерального закона был внесен депутатами Госдумы 9 января 2019 года. Отмечается, что он направлен на устранение социальной несправедливости в отношении жителей Крыма и Севастополя.

В настоящий момент насчитывается около тысячи военных, попадающих под действие закона, пишет ТАСС со ссылкой на данные военкоматов. Доплата за звание будет составлять 500 рублей на человека.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя.