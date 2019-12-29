Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году. Документ опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этому закону, запрещается создание новых государственных унитарных предприятий (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции. Исключением являются предприятия, созданные актами президента или правительства, а также для обеспечения деятельности Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, Росгвардии, МВД, СВР и других федеральных ведомств.

Также унитарные предприятия можно будет создавать для обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера, местностях, приравненных к ним, а также для осуществления деятельности в сферах естественных монополий, культуры, искусства, кинематографии и сохранения культурных ценностей, обращения с радиоактивными отходами и осуществления деятельности за границей.

Правительство России по мотивированному преставлению главы региона получит право решать вопрос создания или сохранения унитарного предприятия, в случае если это необходимо для устранения последствий чрезвычайной ситуации, недопущения угрозы жизнедеятельности региона. На рынках, которые находятся в условиях конкуренции, деятельность всех унитарных предприятий должна соответствовать устанавливаемым требованиям, а выдержка от иной коммерческой деятельности не должна превышать 10% от совокупной выручки за год.

Те предприятия, в отношении которых не приняты или не исполнены решения о ликвидации или реорганизации до 2025 года, подлежат ликвидации в судебном порядке по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в тот же день стало известно, что Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах.