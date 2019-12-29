Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единой федеральной информационной системы доступности школьного образования для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди. Документ опубликован 28 декабря на Официальном интернет-портале правовой информации.

Предполагается, что прием в детские сады будет осуществляться путем распределения с использованием региональных информационных систем. Родители детей смогут записывать их в детский сад на едином федеральном либо региональном портале государственных и муниципальных услуг.

Также, согласно новым правилам, родителей на этих интернет-ресурсах будут оповещать об индивидуальном номере заявления, дате его подачи, статусе обработки, наличии свободных мест в детских садах и зачислении ребенка в учреждение.

26 декабря власти Севастополя сообщили о ликвидации очередей в детсады.