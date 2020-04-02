Президент России Владимир Путин подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля 2 апреля. Он вступает в силу со дня опубликования.

«Установить с 4 по 30 апреля 2020 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — отмечается в указе.

Выполнять свои обязанности продолжат работники непрерывно действующих предприятий, медицинских учреждений и аптек, а также организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств и обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Закон о штрафах за нарушение самоизоляции в Москве вступает в силу со 2 апреля.

Губернаторам регионов президент поручил установить на указанный промежуток времени особый порядок передвижения граждан и транспорта, кроме транспортных средств, которые осуществляют межрегиональные перевозки.

Также российский лидер поручил средствам массовой информации определить численность сотрудников, которые обеспечивают их работу с 4 до 30 апреля.

Во время обращения к россиянам 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 3 апреля. В этот период гражданам необходимо оставаться дома, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

С 29 марта в Москве и области действует режим повышенной готовности. Позднее аналогичные меры ввели руководители и других регионов России.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 апреля, в 76 регионах России этой инфекцией заразились 3548 человек, погибли 30 пациентов.

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