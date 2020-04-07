Президент России Владимир Путин во вторник, 7 апреля, подписал указ о совершении семьям с детьми ежемесячных выплат по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в период с апреля по июнь.

Речь идет об указе «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», опубликованном на сайте Кремля.

«Произвести в апреле–июне 2020 года ежемесячные выплаты в размере 5000 рублей лицам, проживающим на территории РФ и имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки <…> при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года», — говорится в тексте документа.

Выплаты будут начисляться на каждого ребенка в возрасте до трех лет, являющегося гражданином РФ. Они не будут учитываться в составе доходов семей при предоставлении им иных мер соцподдержки.

За получением выплат можно обратиться до 1 октября.

Деньги будут выделены правительством страны, обеспечить осуществление выплат поручено Пенсионному фонду России.

Ранее в апреле глава государства поручил проработать вопрос о выплатах малообеспеченным семьям при рождении третьего и последующих детей. Ожидается, что такая мера поддержки появится к 2024 году. Правительство должно рассмотреть данный вопрос до начала июня.