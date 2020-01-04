Президент России Владимир Путин собирается в послании к Федеральному собранию поднять проблему снижения доходов населения. Об этом он в субботу, 4 января, рассказал ТАСС.

«Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — отметил президент. По его словам, необходимо решать вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов, а также со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда.

При этом, по словам Путина, окончательных решений пока нет, но есть варианты, которые находятся в проработке.

Президент обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января.

В октябре Путин заявил, что бедность — один из факторов, тормозящих экономическое развитие. По его словам, бедные люди не могут позволить себе в достаточной степени следить за здоровьем и получать хорошее образование, а это мешает стране развиваться.