Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным. Об этом в четверг, 13 февраля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по поправкам в Конституцию страны.

«Мы договаривались, что это должно быть сделано в рабочий день, объявив его выходным. Это правильно, но только с тем, — обращу на это особое внимание правительства — чтобы этот выходной день не вытащили потом из каких-то праздников, из майских или новогодних», — приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее, 11 февраля, РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства, сообщило, что голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который, вероятно, объявят выходным. Основная рассматриваемая дата — 22 апреля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, заявив, что это один из возможных вариантов, однако окончательного решения пока нет.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования.

За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать.