Президент России Владимир Путин подарил 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой щенка золотистого ретривера. Об этом в пятницу, 27 декабря, сообщается на сайте правительства Калужской области.

Подарок от президента ребенку торжественно вручили региональные власти. В ведомстве уточнили, что животное необходимо девочке для терапии. Как отмечает RT, в семье Папановых четверо детей, старшая дочь находится на индивидуальном обучении в школе-интернате. Отец семейства от имени девочки обратился к главе государства и попросил золотистого ретривера или лабрадора.

В ведомстве подчеркнули, что родители грамотно подходят к вопросу воспитания детей. Благодаря участию взрослых создана хорошая обстановка для их развития. Подарок от российского президента к Новому году порадовал всю семью.

5 декабря сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной новогодней акции «Елка желаний», которая проходит в рамках проекта «Мечтай со мной». Он снял с елки шарик-открытку, на котором была написана заветная мечта ребенка из Ставропольского края — побывать в поселке Красная Поляна (Сочи).