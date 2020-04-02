Президент России Владимир Путин поблагодарил врачей и волонтеров за работу на фоне распространения коронавируса, а также всех, кто соблюдал режим самоизоляции. Об этом он сказал в обращении к россиянам в четверг, 2 апреля.

«В напряженном режиме продолжают трудиться врачи, медсестры, весь персонал медицинских учреждений. Им всем сейчас очень непросто. Именно они в больницах и инфекционных отделениях на всех врачебных участках держат оборону от наступающей эпидемии, лечат, спасают людей, предотвращают возникновение развития болезни», — сказал он.

Президент призвал россиян и дальше соблюдать предписания властей и выполнять правила самоизоляции.

Путин выступил с первым обращение к россиянам в среду, 25 марта. Глава государства озвучил меры по поддержке семей, граждан, бизнеса и экономики страны в условиях эпидемии коронавируса, а также объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей.

В Москве и области в настоящее время действует режим самоизоляции, введенный 29 марта. Люди могут покидать свои дома только в случае обращения за помощью медиков, ради похода в магазин, аптеку или выгула домашних животных и для поездок на работу, если нет возможности перейти на удаленный режим. Аналогичные меры запустили и другие регионы.

По данным на 2 апреля, в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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