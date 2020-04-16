Подготовку к параду Победы 9 мая нужно перенести из-за рисков, связанных с распространением коронавируса в России. Также будут перенесены все праздничные мероприятия в честь Дня Победы. Об этом в четверг, 16 апреля, заявил президент страны Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

«Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям», — сказал он.

Глава государства отметил, что перед Россией стоит тяжелый выбор, так как 9 мая — «святая дата, но и жизнь каждого человека священна».

«Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые должны были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы», — заявил президент.

При этом Путин отметил, что празднование Дня Победы обязательно состоится в 2020 году.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. На сегодняшний день число заболевших в мире превысило 2,1 млн.

По данным на 16 апреля, в России выявлено 27 938 случаев заболевания, выздоровели 2304 пациента, скончались — 232.

12 апреля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что не стоит ждать выхода России из ситуации с распространением коронавирусной инфекции ко Дню Победы. По ее словам, страна не успеет победить эпидемию и снять соцограничения к этому времени.

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