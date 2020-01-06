Президент России Владимир Путин передал Спасо-Преображенскому собору Санкт-Петербурга икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. Об этом во вторник, 7 января, сообщает ТАСС.

Путин прибыл в собор в полночь для участия в праздничной рождественской службе. Он принял участие в ночной божественной литургии, после чего кратко пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и вручил ему в подарок икону. Ответным подарком настоятеля стала икона Казанской Божией Матери.

Перед тем, как покинуть Спасо-Преображенский собор, глава государства поздравил верующих.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новым годом, будьте здоровы и будьте счастливы. С праздником и спасибо вам большое», — сказал президент.

Путин посещал рождественские службы в Спасо-Преображенском соборе, где был в младенчестве крещен, в 2012 и 2019 годах.

Собор Преображения Господня был построен в 1828 году архитектором Василием Стасовым. Храм никогда не закрывался для богослужения, но серьезно пострадал в 1920-е годы.

Вечером 6 января сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.