Ожидаемая продолжительность жизни в России впервые превысила 73 года, что на восемь лет больше по сравнению с 2000 годом, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«В прошлом году впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране, развития массового спорта, продвижения ценностей здорового образа жизни и, конечно, значимый вклад принадлежит здесь всей системе здравоохранения», — сказал он.

Путин требует сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения.

С 1 июля 2020 будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения — Путин.

Путин просит ОНФ взять под контроль оснащение фельдшерско-акушерских пунктов.

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