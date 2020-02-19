Президент России Владимир Путин одобрил расходы на строительство арт-парка в Санкт-Петербурге, заявив, что «для Питера не жалко». Вопросы строительства социальных объектов он обсудил с губернатором города Александром Бегловым в среду, 19 февраля.

Беглов рассказал Путину, что международный конкурс по арт-парку уже проведен, победителя определят в июне. Построить новую культурную зону планируется за 2–2,5 года.

Президент ответил, что возрождать парк на его историческом месте еще никто себе не мог позволить за всю историю города. Кроме того, данный проект обошелся федеральному бюджету «не так безобидно».

«Для Питера не жалко», — отметил Путин.

Также Беглов рассказал о реализуемых нацпроектах, отметив, что прошлый год город завершил относительно успешно, и поблагодарив Путина за помощь. Так, было направлено более 10 млрд рублей на выкуп социальных объектов. За прошлый год власти построили 44 детских сада, 12 школ и 16 медицинских объектов, пишет ТАСС.

Теперь администрация города намерена приступить к транспортной реформе, в частности, сделать льготный проезд доступным на всех видах транспорта.

Арт-парк будет построен на набережной Малой Невы, где ранее планировалось возвести судебный квартал. В рамках культурной зоны создадут большую набережную от Тучкова до Биржевого моста, прогулочная зона протянется между Биржевым и Тучковым мостами до Петропавловской крепости. Также там появятся Дворец танца Бориса Эйфмана и подземный концертный, театральный, выставочный комплекс.