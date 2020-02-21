Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что надежда на то, чтобы договорится с украинским лидером Владимиром Зеленским о мире и дружбе между странами, все еще есть.

«Надежда умирает последней, есть (шансы). Но, к сожалению, вот он приехал из Парижа и начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения. Это вызывает вопросы», — сказал Путин.

При этом стороны смогли договорится об обмене удерживаемых лиц, достигнуть договоренностей по газу, отметил президент.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» (России, Украины, Германии и Франции) был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года. Документ предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта в Донбассе от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

7 сентября 2019 года Россия и Украина совершили первый обмен удерживаемыми лицами, который проходил по формуле «35 на 35». В Киев в том числе вернулись украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море, а также осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Среди граждан, вернувшихся в Россию, был главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, похищенный СБУ.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит «нормандской четверки» по итогам которого стороны договорились об обмене удерживаемыми лицами в формате «всех на всех» до 31 декабря, также стороны согласовали разведение сил в трех новых пунктах в Донбассе к концу марта 2020 года. Кроме того, лидеры «нормандской четверки» выступили за изменение конституции Украины на основе «формулы Штайнмайера».

20 декабря 2019 года «Газпром» и «Нафтогаз» подписали протокол о транзите, который предусматривает прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в течение пяти лет (период с 2021 по 2024 год). Украинская сторона подтвердила, что окончательно удастся договориться до конца года. Предыдущее соглашение о транзите заканчивалось 31 декабря 2019 года.

C 20 февраля агентство ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Он составлен на основе трехчасового видеоинтревью с президентом России.

«Это первый проект такого рода не только для ТАСС, но и для Рунета в целом», — рассказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Он отметил, что интервью было сделано специально для интернета и по законам интернета. «Картинка» отличается высоким качеством. Кроме того, для каждой серии была использована дополнительная графика, добавлены цифры, факты, цитаты и графики.

Эпизоды будут выходить несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. А 26 марта будет доступна полная версия фильма.