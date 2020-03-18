Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от должности. Об этом в среду, 18 февраля, сообщило пресс-бюро ведомства.

Максименко покинул должность по указу президента России Владимира Путина, говорится в сообщении. Причины такого решение не уточняются. Ни на официальном портале правовой информации, ни на сайте Кремля документ не опубликован.

В последнее время Валерий Максименко курировал работу ФСИН по хозяйственному направлению, а также по организации строительства, реконструкции и ремонта.

Ранее в этот же день Мосгорсуд приговорил экс-замдиректора ФСИН к 14 годам колонии и 250 млн рублей штрафа по делу о двух взятках. Максименко также лишат звания полковника и права занимать должности в органах госвласти в течение пяти лет.

В ноябре 2019 года СМИ и экс-секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников сообщили, что Максименко подал рапорт об отставке по собственному желанию. ФСИН опровергла эту информацию.