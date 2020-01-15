В российском обществе обозначился запрос на перемены, сказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд. В профессиях, знаниях, в достижении благополучия», — сказал Путин в Москве.

По словам президента, граждане готовы брать на себя ответственность за конкретные дела.

«Зачастую они лучше знают что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, в городах, районах, сёлах, по всей стране», — отметил президент.

Темпы изменений должны нарастать с каждым годом, результаты должны быть ощутимыми для россиян, подчеркнул глава государства.

Путин также напомнил, что руководству страны необходимо быстрее решать масштабные задачи, которые изложены в национальных проектах. Их реализация требует нового качества государственного управления и прямого диалога с гражданами.

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