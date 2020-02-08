Президент России Владимир Путин отметил вклад Российского университета дружбы народов (РУДН) в укрепление дружбы и взаимопонимания между представителями разных культур и национальностей. Об этом говорится в поздравительной телеграмме к 60-летию вуза, опубликованной на сайте Кремля 8 февраля.

«За минувшее время университет подготовил десятки тысяч квалифицированных специалистов в сфере экономики, сельского хозяйства, медицины, права, истории, филологии, других дисциплин; внес уникальный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей и культур», — говорится в тексте.

Путин подчеркнул, что вуз и по сей день сохраняет сложившиеся традиции, держит планку одного из ведущих университетов страны и объединяет талантливую, инициативную, целеустремленную молодежь из разных стран. Президент поздравил профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов, выпускников РУДН и пожелал им успехов, удачи и «всего самого доброго».

Ранее, 6 февраля, Путин поблагодарил молодых ученых за исследования и подчеркнул важность их работы для страны. Он подчеркнул, что каждый молодой ученый должен иметь возможность «через труд, через ошибки, помощь единомышленников и вдохновение прийти к своему открытию».