Президент России Владимир Путин считает, что важно говорить с журналистами в рамках большой пресс-конференции. Российский лидер объясняет это тем, что представители СМИ близко общаются с людьми из регионов и знают об их проблемах. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 22 декабря.

«Для меня это важно. Чтобы услышать их точку зрения, их мнение <…>. Мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно и тоже имеет значение, потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, показывает перспективу развития по каким-то ключевым проблемам, перед решением которых мы стоим», — приводит ТАСС слова главы государства.

Он отверг домыслы различных западных СМИ, что такой формат общения с прессой — это манипуляция и контроль средств массовой информации.

Кроме того, вопросы, которые задают журналисты, по мнению российского лидера, свидетельствуют о трендах в экономике и социальной сфере.

20 декабря Всероссийский центр изучения общественного мнения заявил, что рейтинг одобрения Путина вырос до 64% после пресс-конференции.

19 декабря состоялась большая пресс-конференция Путина. Общение с журналистами продлилось более четырех часов.

За это время президент ответил на 77 вопросов. На ПК было аккредитовано рекордное количество журналистов — 1895 человек.

Большие пресс-конференции Путина проводятся с 2001 года. В этом году была 15-я. Рекордная по длительности пресс-конференция прошла в 2008 году — тогда глава государства разговаривал с журналистами 4 часа 40 минут.