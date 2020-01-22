Президент России Владимир Путин в среду, 22 января, посетил построенную в августе 2019 года детскую межрайонную поликлинику в городе Усмани в Липецкой области.

Также российский лидер ознакомился с ходом строительства корпусов новой школы, которую собираются ввести в эксплуатацию к сентябрю 2020 года.

Во время посещения этих объектов Путина сопровождали полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Липецкой области Игорь Артамонов и глава районной администрации Владимир Мазо.

В поликлинике президенту рассказали, как работает регистратура и система электронной записи на прием к врачу. Экскурсию по поликлинике для Путина провела главный врач, она также рассказала о медицинских услугах, которые предоставляет новое учреждение.

В коридоре российский лидер кратко переговорил с пациентами поликлиники. Одна из посетительниц заявила, что ей нравится новое медучреждение, она особо отметила систему электронной очереди.

Осмотрев поликлинику, Путин поинтересовался у главврача, как она сама оценивает новый объект здравоохранения. «Быстро всё построили. А качество хорошее?» — спросил президент. «Нам нравится. Ничего не отвалилось», — сказала с улыбкой руководитель медицинского заведения, слова которой приводит ТАСС.

Руководитель поликлиники сообщила, что прежнее заведение находилось в плохом состоянии, а губернатор региона назвал ее «тюрьмой для детей». Врач отметила, что с появлением новой инфраструктуры у медицинских сотрудников «желание работать утроилось».

Артамонов рассказал президенту, что региональные власти выделили дополнительные деньги для привлечения в область врачей дефицитных специальностей, в основном педиатров, им помогают в рамках программы «Земский доктор». Он добавил, что отток врачей остановили и впервые за последние несколько лет «зафиксирован небольшой приток» докторов.

В ходе визита в Липецкую область Путин встретился с представителями общественности региона. Трансляцию встречи ведет сайт «Известий». Накануне, 21 января, пресс-служба Кремля сообщала, что на встрече обсудят в том числе инициативы по соцподдержке граждан, озвученные в послании президента Федеральному собранию 15 января. Также говорилось о планах политика ознакомиться с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.

В ходе послания Путин, в частности, предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка, закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий и минимальный размер оплаты труда. По его мнению, МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.