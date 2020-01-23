Президент России Владимир Путин одобрил обновленный состав резерва управленческих кадров, находящихся под его патронажем. В перечень добавлены 18 человек, теперь их стало 138, сообщили в Кремле в четверг, 23 января.

Большинство новых членов кадрового резерва — представители региональных органов власти.

«Кандидаты прошли личностно-профессиональную диагностику и оценку управленческих качеств», — отметили в Кремле.

В целом 48% представителей кадрового резерва — представители региональных органов государственной власти, 37% — представители федеральных органов. Еще 12% — представители бизнес-сообщества, научные и общественные деятели, 3% — представители органов местного самоуправления.

В 2019 году выпускники программы кадрового резерва стали главами трех субъектов федерации — Астраханской (Сергей Морозов) и Челябинской областей (Алексей Текслер), а также города Севастополя (Михаил Развожаев). Также курс закончили назначенные в январе министр экономического развития Максим Решетников и министр науки Валерий Фальков. Назначенные министр труда Антон Котяков и глава Минздрава Михаил Мурашко проходят обучение на третьем потоке.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют школой губернаторов, была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).