Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом заявил, что обсудил с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым вопросы защиты медицинского персонала, задействованного в борьбе с инфекцией.

«Что касается защиты медперсонала, это чрезвычайно важная вещь», — отметил глава государства. По словам президента, эта тема обсуждалась с Мантуровым и накануне, и во вторник. Путин поручил министру представить предложения о возможном перепрофилировании предприятий под выпуск медицинских изделий.

Ранее во вторник российский лидер пошутил, что все жители России стали специалистами в области вирусологии. Путин поручил отслеживать ситуацию по COVID-19 самым внимательным образом. В вопросе борьбы с заболеванием главной задачей является обеспечение безопасности и здоровья граждан, добавил президент.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились. 58 пациентов скончались.

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