Президент России Владимир Путин останется дома на Пасху и не поедет на службу в храм Христа Спасителя 19 апреля, а поставит свечку в часовне на территории своей резиденции. Об этом 18 апреля сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Как вы знаете, он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево. Президент вечером поставит свечку в небольшой часовне, находящейся на территории этой государственной резиденции», — сказал Песков ТАСС.

Он также добавил, что Путин и патриарх всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями по случаю Пасхи.

12 апреля в Русской православной церкви (РПЦ) приняли решение совершать богослужения Страстной недели с 13 по 19 апреля в Москве без прихожан из-за угрозы распространения коронавируса. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хештег #молитесьдома.

В РПЦ призвали верующих не посещать храмы и на Пасху, а ограничиться просмотром телетрансляции богослужения.

В 2019 году Пасха пришлась на 28 апреля. Российский лидер посетил богослужение в храме Христа Спасителя в Москве и поздравил с праздником православных христиан. Он отметил, что Пасха на протяжении долгого времени наполняет сердца людей радостью, надеждой, а также верой в торжество жизни и любви.