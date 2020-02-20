На заседании коллегии ФСБ с участием президента России Владимира Путина не обсуждались дела запрещенного в РФ террористического сообщества «Сеть» и организации «Новое величие». Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это не затрагивалось в ходе обсуждения», — сказал он.

10 февраля Приволжский окружной военный суд в Пензе вынес приговоры семерым фигурантам дела «Сеть», осудив их на сроки заключения от 6 до 18 лет.

Илью Шакурского и Дмитрия Пчелинцева суд признал виновным в создании террористического сообщества и незаконном приобретении оружия. Еще пятерых фигурантов обвинили в участии в террористическом сообществе. Троих также обвинили в покушении на сбыт наркотиков.

Суд счел доказанным, что участники создали устав организации, устраивали тренировки с использованием оружия, планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждений с целью насильственного свержения государственного строя.

В апреле 2019 года «Сеть» внесли в единый список террористических организаций Федеральной службы безопасности и запретили на территории России. В январе 2019 года обвиняемый по делу «Сети» петербуржец Игорь Шишкин полностью признал свою вину и был осужден на 3,5 года колонии общего режима.

По обвинению в организации экстремистского сообщества «Новое величие» в марте 2018 года в Москве арестовали 10 человек. Уголовное дело в отношении участников организации расследуется по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества и участие в нем»). На момент задержания некоторым участникам дела не было 18 лет.

В марте 2019 года суд приговорил фигуранта дела «Нового величия» Рустама Рустамова к 1,5 года условно.