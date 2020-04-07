Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что страна сможет преодолеть эпидемию коронавируса с минимальными потерями. Однако это произойдет только в случае, если все действия по борьбе с заболеванием будут слаженными, организованными и дисциплинированными.

Такое заявление российский лидер сделал во вторник, 7 апреля, в ходе онлайн-совещания с экспертами по борьбе с распространением коронавируса.

«Если действовать грамотно, организованно и дисциплинированно, мы пройдем этот непростой этап в жизни страны с минимальными потерями», — сказал президент.

Глава государства также поблагодарил вирусологов за рекомендации, которые помогут властям принять решения «в этой непростой, но небезнадежной совершенно ситуации».

Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Роспотребнадзора Владимир Кутырев ранее в ходе данного совещания назвал сроки появления результатов от самозоляции в стране. По его словам, это произойдет у примерно через неделю, тогда же можно будет понять, возможно ли сокращение периода нерабочих дней.

Тему сокращения количества нерабочих дней ранее в этот день поднял президент России Владимир Путин. Он пообещал проконсультироваться по данному вопросу с экспертами-вирусологами и попросить их дать прогнозы на ближайшую перспективу.

В целях предотвращения масштабного распространения инфекции в стране 25 марта президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля станет для россиян нерабочей с сохранением заработной платы.

2 апреля российский лидер продлил период нерабочих дней до конца месяца. При этом президент допустил уменьшение срока вынужденной самоизоляции в случае, если эпидемиологическая обстановка улучшится.

По состоянию на 7 апреля, в России диагностировано 7497 случаев заболевания COVID-19, из них 1154 — за последние сутки. 494 человека вылечились, 58 пациентов скончались.

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