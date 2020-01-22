Президент России Владимир Путин заявил, что нормативная база по материнскому капиталу должна быть разработана за несколько месяцев. Об этом 22 января сообщает «РИА Новости».

Ранее Министерство труда и соцзащиты отметило, что на реализацию поручений по маткапиталу потребуется около 100 млрд рублей только в этом году.

В комитете Госдумы по социальной политике сообщили «Известиям», что материнский капитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять в марте-апреле.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил выплачивать маткапитал на первого ребенка в размере 466 тыс. рублей. Сумма выплат при рождении второго малыша увеличится на 150 тыс. рублей и будет ежегодно индексироваться. Программу выплат продлят минимум до конца 2026 года. Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец назвала это лучшим подарком российским семьям.