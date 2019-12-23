Вся Россия несет ответственность за ситуацию, которая сложилась в Чечне в 90-е годы. Такое мнение выразил президент страны Владимир Путин на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий в понедельник, 23 декабря.

Путин пояснил, что много разговаривал с первым президентом республики Ахматом Хаджи Кадыровым, в том числе о его участии в неформальных вооруженных формированиях. Кадыров объяснял, что тогда в республике нужно было быть либо членом банды либо иметь свою банду, потому что жить было по-другому невозможно.

«Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина России, что довела до такого состояния», — подчеркнул российский лидер. Его слова приводит ТАСС.

Ранее 19 декабря Владимир Путин рассказал, что Ахмат Кадыров сам пришел к нему, чтобы наладить отношения с Москвой. Российский лидер отметил, что первый президент Чеченской республики погиб от рук террористов в борьбе за Россию. По словам Путина, он до сих пор не может просить себе утрату Кадырова.