Президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию назвал русский язык государствообразующим фактором страны. Об этом 13 февраля сообщил ТАСС.

«Русский язык — это фундаментальная ценность нашей страны, государствообразующий фактор, безусловно, и язык межнационального общения», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что необходимо подумать, прежде чем менять что-то в этом отношении в Основном законе, однако, по его мнению, если участники группы ставят вопрос об усилении статуса русского языка, то он обоснован.

Ранее в ходе встречи Путин пообещал не легализовывать однополые семьи и назвал правильной идею зафиксировать понятие брака как союза мужчины и женщины. Также он поддержал идею внести в Конституцию запрет на отчуждение российских территорий.

Путин предложил внести изменения в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. Он внес проект закона о поправках в Госдуму 20 января. Президент также создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек из разных сфер. Она совместно с ЦИК разрабатывает формат голосования.

За каждую из инициатив россиянам предлагают проголосовать.