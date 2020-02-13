Президент РФ Владимир Путин считает правильным зафиксировать понятие брака как союз мужчины и женщины. При этом он призвал быть аккуратнее с понятием семьи.

«Позволю с вами немножко подискутировать, пополимизировать, — обратился глава государства к депутату Ольге Баталиной, которая на встрече президента с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ выступила с инициативой считать семьей союз мужчины и женщины. — А если это не полная семья, что тогда? Надо уточнить некоторые вещи: брак — это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому».