Президент России Владимир Путин удивился мнению противников государственной поддержки семей с детьми и назвал их «моральными уродами», передает корреспондент «Известий».

15 января президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию указал на необходимость улучшить демографическую ситуацию в стране и предложил выдавать материнский капитал после рождения первого ребенка. Новое правило вступает в силу с 1 января 2020 года, то есть будет распространяться на детей, уже родившихся в этом году.

Ранее маткапитал выдавали при рождении второго и следующих детей. Кроме того, материнский капитал будет увеличен на 150 тыс. рублей в этом году. Программа маткапитала будет продлена до 2026 года.