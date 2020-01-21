Президент России Владимир Путин назначил Ольгу Любимову на должность главы Министерства культуры России, Владимир Мединский покинет этот пост.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент Российской Федерации Путин… назначил… Любимову Ольгу Борисовну министром культуры Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Мединский занимал пост министра культуры с 2012 года.
Любимова до этого работала главой департамента кино Минкультуры.
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