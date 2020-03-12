Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо предупредить руководителей регионов об ответственности за снятие местных надбавок классным руководителям в школах после начала дополнительных выплат из федерального бюджета.

Президент провел рабочую встречу с министром просвещения Сергеем Кравцовым, который рассказал, что выплаты надбавок за классное руководство начнутся с 1 сентября, все документы для этого готовы. Стенограмма беседы размещена на сайте Кремля.

«Нужно предупредить руководителей регионов», — ответил на это Путин.

При этом он добавил, что нужно предупредить об ответственности за возможное неисполнение указаний, связанных с тем, "что нельзя снимать региональные надбавки за классное руководство после начала выплат из федерального бюджета".

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