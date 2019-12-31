Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 31 декабря.

«За большой вклад в научно-педагогическую деятельность и подготовку высококвалифицированных специалистов наградить: орденом Александра Невского Мау Владимира Александровича», — сказано в указе.

Мау является автором порядка 800 статей, 30 монографий, книг и учебных пособий. Он возглавляет РАНХиГС с 2010 года.

В 2019 стал членом Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

18 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил медали Столыпина Владимиру Жириновскому, Геннадию Зюганову и Валентине Терешковой. Медаль вручается в качестве поощрения за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны.