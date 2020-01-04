Президент России Владимир Путин наградил главу федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Вадима Яковенко орденом Дружбы. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что награда вручается «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

31 декабря Путин наградил орденом Почета президента российского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Игоря Честина за заслуги в области защиты окружающей среды. В этот же день глава государства наградил ректора РАНХиГС Владимира Мау орденом Александра Невского.