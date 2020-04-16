Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами деятелей искусств, среди них народный артист РФ Федор Добронравов, актриса Елена Яковлева и театральный режиссер и педагог Соломон Спивак. Соответствующий указ в четверг, 16 апреля, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Дружбы артиста государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры» Федора Добронравова, артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический театр сатиры» Елену Яковлеву», — говорится в документе.

Кроме того, орденом Почета наградили художественного руководителя Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке, театральный режиссера и педагога Соломона Спивака.

В октябре 2019 года орденами были награждены актеры Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих.