Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 января, лично поздравил с днем рождения дочь первого президента РФ Бориса Ельцина Татьяну Юмашеву. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства лично посетил Юмашеву, которая в пятницу праздновала 60-летие.

«Путин заехал к Татьяне Юмашевой и поздравил ее с днем рождения», — сказали в пресс-службе.

Юмашева руководит Фондом Бориса Ельцина. Является супругой советника Путина Валентина Юмашева.

В конце ноября сообщалось, что Путин поздравил с днем рождения сербского режиссера Эмира Кустурицу.