Самой упоминаемой персоной в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году стал президент России Владимир Путин. Список лидеров по популярности соцсеть представила вместе с компанией Brand Analytics.

Компании проанализировали записи и комментарии пользователей и выяснили, что фамилия главы государства в них встречалась 12,6 миллиона раз. В три раза меньше упоминаний удостоился расположившийся на второй строчке геймдизайнер Хидэо Кодзима. Третьим стал футболист Лионель Месси. Пятерку замыкают музыканты HammAli & Navai и Тима Белорусских. Последний стал артистом года по версии «ВКонтакте».

Среди самых популярных тем для обсуждения первой оказалась «темная тема» в приложении «ВКонтакте» для Android. Это ночной режим, который можно включить с помощью комбинации слов в комментариях. Ее упомянули в соцсети 12 миллионов раз. На втором месте оказался VK Coin, третьими стали поединки UFC. Также активно в соцсети обсуждалась кампания против строительства мусорного полигона в Шиесе, пожары в Сибири и пенсионная реформа.

«Темная тема» также вошла в число мемов года по версии Google. Ее, по данным поисковика, обсуждали так же активно, как штурм «Зоны 51» или мем «Кодзима гений».

Ранее британская газета Financial Times включила Путина в список 50 человек, определивших облик десятилетия. Помимо российского лидера, в списке знаковых фигур оказались 18 политиков, 22 бизнесмена и девять представителей общественности.

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