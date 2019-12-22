Президент России Владимир Путин поздравил академика РАН, почетного президента Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) сердечно-сосудистой хирургии (ССХ) имени Бакулева Лео Бокерию с 80-летием. Об этом сообщили на сайте Кремля в воскресенье, 22 декабря.

«Вы посвятили свою жизнь важной и благородной цели, внесли уникальный личный вклад в развитие отечественной школы кардиологии и здравоохранения в целом, воспитали не одно поколение талантливых специалистов», — отметил российский лидер. Он подчеркнул, что усилиями Бокерии тысячи пациентов получили высококвалифицированную медицинскую помощь.

Помимо этого с юбилеем медика поздравил и председатель правительства России Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Бокерия в центре имени Бакулева провел множество уникальных операций на новорожденных с пороком сердца.

«Благодаря Вам и работе всего коллектива первоклассных специалистов здесь проводят все виды операций на сердце, а главное — помогают многим людям вернуть здоровье», — написал премьер-министр России на сайте кабинета министров.

Лео Бокерия — главный кардиохирург Минздрава России. Возглавляет НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева с 1994 года. В ноябре он стал почетным президентом НМИЦ ССХ им. Бакулева.

Ранее, 22 декабря, Владимир Путин поздравил россиян с Днем энергетика. Он отметил ведущие позиции российского энергетического комплекса благодаря ветеранам отечественной энергетики.