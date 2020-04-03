Президент России Владимир Путин поручил региональным властям ознакомиться с практикой компенсаций волонтерам проезда в общественном транспорте. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщается на сайте Кремля.

«Изучить практику предоставления добровольцам (волонтерам) поддержки в виде компенсации за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов расходов на оплату проезда в общественном транспорте, понесенных при осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности, и представить предложения о возможности расширения такой практики», — говорится в распоряжении.

Кроме того, глава государства поручил главам субъектов совместно с органами местного самоуправления в муниципальных программах развития учреждений культуры закрепить поддержку добровольческих и некоммерческих организаций. Доклад об исполнении данного поручения необходимо представить до 1 июля.

Несколько недель назад в России появился волонтерский проект #МЫВМЕСТЕ, который объединяет граждан и организации, настроенные помочь людям в период эпидемии коронавируса.

В итоге спустя несколько дней более 450 компаний присоединились к акции #МЫВМЕСТЕ. В списке есть транспортные услуги, психологические и юридические консультации, доставка продуктов.

В середине февраля Путин заявил о востребованности волонтерской деятельности в России. Он не исключил, что пункт о дополнительных полномочиях правительства по поддержке волонтеров может быть закреплен в Конституции.