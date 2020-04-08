Для медицинского персонала, который работает с больными коронавирусом, будет установлена специальная федеральная выплата. Она будет действовать три месяца начиная с апреля, заявил президент России Владимир Путин на совещании с главами регионов.

Врачи получат по 80 тыс. рублей, средний медицинский персонал — по 50 тыс. рублей, младший — по 25 тыс. рублей. Доплаты должны получать в том числе специалисты скорой помощи, подчеркнул глава государства: врачи по 50 тыс. рублей, фельдшеры, медсестры и водители — по 25 тыс. рублей.

В ближайшее время российские власти выделят регионам 10 млрд рублей на эти выплаты, заявил президент.

Ранее 8 апреля Путин распорядился установить для медиков повышенные страховые гарантии, как у военнослужащих, за счет федерального бюджета.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

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