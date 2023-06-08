Ежегодно возможность совместить отдых с оздоровлением в Трускавце привлекает десятки тысяч украинцев. Курортно-оздоровительные комплексы города предлагают множество услуг для комфортного отдыха и эффективного лечения.

Оздоровительные комплексы Трускавца: услуги

Город считается самым большим бальнеологическим курортом Украины. На курорт приезжают отдохнуть не только украинцы, но и иностранцы. Путевка в Трускавец https://karpatykruiz.com.ua/ru/truskavets/sanatoriums/ имеет множество преимуществ:

наличие целебных природных ресурсов – минеральных вод и озокерита;

богатый выбор лечебных и оздоровительных процедур;

город расположен в экологически чистой зоне Прикарпатья;

профессиональный сервис;

доступные цены.

Санатории и гостиничные комплексы города – современные курортно-оздоровительные заведения, предлагающие различные услуги, в том числе и лечение. Санатории имеют все для отдыха гостей любого возраста:

Самым маленьким предлагают детские площадки и игровые комнаты, мини-зоопарк, теннисные корты, детские бассейны, оздоровительные программы. Наиболее популярные комплексы «Rixos», «Шале Грааль», «Лесная Песня» в Трускавце. Цена на путевки в санаторий Трускавца 2023 включает полный спектр услуг: проживание, питание, оздоровительные процедуры, дополнительные услуги (посещение бассейна или спа-центра, детской комнаты, доступ к Интернету, парковка).

Для молодежи предлагает услуги спа-комплексов, спортивные и развлекательные мероприятия, танцевальный зал, аренду велосипедов, боулинг, рестораны и прохождение лечебных программ. Популярные заведения: «Карпаты», «Молдова», «Грин Парк».

Старшему поколению предлагают прохождение оздоровительных курсов и в зависимости от желания – посещение спа-комплекса или бассейна, спортивный зал, мини-библиотеку и т.д. Наибольшей популярностью пользуются такие заведения: «Кристалл», «Алмаз», «Свитязанка» и «Хрустальный Дворец» в Трускавце.

Особенности прохождения лечебных программ

Лечение и отдых в Трускавце – прекрасная возможность уделить время своему организму и оздоровиться. Для этого в городе есть все необходимое:

Целебные минеральные воды видов «Нафтуся», «Мария», «Бронаслава» и других. Их применяют как наружно (минеральные ванны, душ) или для внутреннего употребления. Курс питья минеральных вод назначает врач санатория исходя из состояния здоровья отдыхающего и его диагноза.

Озокерит. Он применяется для ликвидации боли, воспаления, патологических тканевых изменений. Относится к одной из разновидностей теплолечения.

Широкое разнообразие оздоровительных процедур – ингаляции, минеральные ванны, душ, фитотерапия, ароматерапия, солевая комната, физиотерапия, микроклизмы, кислородная пенка. Помимо лечения медицинские центры предлагают прохождение диагностических обследований – анализы, УЗИ, электрокардиограмма, дыхательный тест на желудочные инфекции, рентгенография и т.д.

Лечебные программы эффективно лечат болезни и улучшают самочувствие и состояние иммунитета гостя. Туристы обычно выбирают санатории и гостиницы, имеющие собственные лечебные базы: «Хрустальный Дворец», «Жемчужина Прикарпатья», «Алькор», санаторий «Шахтер» в Трускавце https://karpatykruiz.com.ua/ru/truskavets/sanatoriums/shahtar.html и другие. Посещение курорта поможет с лечением заболеваний: урологического и гинекологического профиля, нервной системы, ЖКТ, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца и сосудов, эндокринной системы. Кроме того, для гостей разработаны специальные программы, направленные на выведение шлаков из организма, реабилитацию после хирургических вмешательств или перенесенных травм, ликвидацию аллергии или никотиновой зависимости.

Отдых с детьми в Трускавце: что нужно знать

Многие семьи предпочитают отдохнуть в Трускавце. Для детей это будет особенно полезно, ведь местный климат улучшает их иммунную систему. Санатории также предлагают прохождение детских оздоровительных программ для лечения органов дыхания, аллергических проявлений, костно-мышечной и нервной систем. Цены на путевки в санатории «Шале Грааль», «Карпаты», «Лесная Песня» могут включать разные процедуры, но для каждого ребенка врач их будет подбирать индивидуально, исходя из диагноза и состояния здоровья маленького гостя.

Кроме того, отель «Весна» в Трускавце https://karpatykruiz.com.ua/ru/truskavets/hotels/vesna.html, «Миротель», «Женева» и другие включают в стоимость путевок посещение детьми детской комнаты. Здесь за ребенком будет присматривать воспитатель. Для интересного времяпровождения детям предлагают веселые игры, развивающие игрушки, рисование, изготовление поделок.