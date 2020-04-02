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Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что в связи с пандемией коронавируса и карантином, принял решение самоизолироваться.
— Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Федор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей, — написал Конюхов в Instagram.
Путешественник заявил, что дома всегда есть чем заняться. Он рассказал, что пишет новую книгу о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан занимается делами по дому
Федор Конюхов призвал набраться терпения и переждать «это испытание».
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