Все новости на карте

Российский путешественник Федор Конюхов заявил, что в связи с пандемией коронавируса и карантином, принял решение самоизолироваться.

— Дорогие друзья, многие из вас интересуются, где сейчас находится Федор Конюхов? Я дома, выполняю предписание наших властей, — написал Конюхов в Instagram.

Путешественник заявил, что дома всегда есть чем заняться. Он рассказал, что пишет новую книгу о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан занимается делами по дому

Федор Конюхов призвал набраться терпения и переждать «это испытание».

Видео дня. Унижения и оскорбления: как выживают матери-подростки