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Всемирно известный путешественник Федор Конюхов на время эпидемии коронавируса отказался от экспедиций и проводит время в самоизоляции. Он отметил, что и дома у него много дел.

Конюхов сообщил поклонникам в Instagram, что уже давно сидит дома: «выполняю предписание наших властей». В самоизоляции путешественник взялся за написание книги «Мой путь к мысу Горн» о переходе на весельной лодке через Южный Тихий океан. Конюхов сообщил, что помимо писательства перечитывает произведения любимых авторов, читает новые книги, делает наброски для картин и просто занимается домашними делами. « Дома всегда есть чем заняться. Большие экспедиции и международные проекты пришлось поставить на паузу. Надо набраться терпения и переждать это испытание. Будьте аккуратны, береги себя и своих близких», — посоветовал путешественник. Говоря о соблюдении режима самоизоляции, Конюхов отметил, что все люди находятся «в одной лодке и каждый из нас может повлиять на ситуацию».

Президент России Владимир Путин продлил нерабочую неделю в стране до 30 апреля. За счет жестких ограничений власти хотят снизить угрозу распространения коронавируса в стране.

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