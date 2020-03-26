Все новости на карте

Статья итальянской газеты La Stampa, в которой говорится о якобы «бесполезной» помощи от России в связи с распространением нового коронавируса, инспирирована противниками Москвы, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

Статья в «La Stampa» о якобы бессмысленности нашей помощи Италии явно инспирирована противниками России. Все руководство Италии, все итальянцы благодарят Москву. И только «La Stampa» — против. Но не думаю, что этой статьей ей удастся переменить общественное мнение в Италии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 26, 2020

Журналисты утверждают, что Москва, оказывая помощь Италии, «удовлетворяет свои политические амбиции». Согласно данным Университета Джонса Хопкинса на 26 марта, Италия лидирует по числу жертв от нового коронавируса — 7 503 человека, тогда как в Китае, где изначально произошла вспышка вируса, показатель составляет 3 291.

Видео дня. Туалетную бумагу надо?