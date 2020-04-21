Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков призвал всех, кто не верит в эпидемию коронавируса, опомниться. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Сенатор прокомментировал 16-страничный некролог об умерших из-за COVID-19 одного из американских изданий, отметив, что еще находятся те, кто утверждает, что эпидемия «чуть ли не выдумана».

Ранее, 20 апреля, Алексей Пушков ответил на обвинения в адрес Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ее неэффективности во время пандемии коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 20 апреля, количество зараженных новым типом коронавируса в мире превысило 2,4 млн человек, из них 170 тыс. скончались, 645,2 тыс. пациентов выписаны из больниц.