Российский сенатор Алексей Пушков в среду, 8 апреля, на своей странице в Twitter оценил идею трех американских экс-послов передать Крым Украине на фоне коронавируса.

«Надо ничего не понимать ни в психологии, ни в политике, чтобы допустить такое», — написал он.

По мнению Пушкова, американская элита всё чаще стала «уходить из реального мира» в «мир пустых грез и несбыточных фантазий».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также назвал идею абсурдной.

«Крым — это часть России со всеми вытекающими последствиями», — цитирует его «Газета.ру».

Ранее в среду три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться коронавирусом для «возвращения» Крыма Украине.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.