Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в субботу, 29 февраля, подчеркнул, что нацистскую Германию нельзя простить за Великую Отечественную войну. Так он отреагировал на заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о готовности «простить» бывших врагов в войне.

На Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Этот праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции отмечать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.